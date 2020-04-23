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Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

ANKARA HABERLERİ  | 23.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ), Atatürk Havalimanı’nda koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapımı devam eden 1000 yataklı pandemi hastanesinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere tamamlanan trafo merkezinin teslim edildiği bildirildi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda teslim edilen trafoya, TBMM’nin 100’üncü yılı nedeniyle "1920" numarasının verildiği belirtildi.

Ön planlama çalışmasının ardından elektrik trafosunu tamamlayan BEDAŞ'ın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da biri Sancaktepe, diğeri ise Atatürk Havalimanı sahası olmak üzere 1000’er yataklı iki pandemi hastanesi yapılacağını açıklamasının hemen ardından BEDAŞ, trafo merkezini Türkiye için çok önemli bir gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bitirerek hazır hale getirdi."

İstanbul'un Avrupa Yakasında hizmet veren BEDAŞ'ın 5 milyonu aşkın abonesi bulunuyor.

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