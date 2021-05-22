Atatürk Havalimanı'ndan kaçak yollarla Almanya'ya gitmek isteyen göçmen yakalandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda kargo uçağına yüklenmek üzere tırla getirilen uçak lastikleri arasına yurt dışına kaçmak ümidiyle saklanan Filistinli göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ekiplerin lastikleri kontrolü sırasında fark edilen 31 yaşındaki Y.A. gözaltına alındı.
Şüphelinin ifadesinde, bir ay önce kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığını, İstanbul'da bir süre Aksaray'daki bazı otellerde kaldığını, Almanya'daki ailesinin yanına gidebilmek için tır parkında girdiği dorsede bir gün boyunca saklandığını söylediği belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.
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