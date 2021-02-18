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Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapı güçlendirme çalışması

18.02.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başlattığı aslına uygun yapı güçlendirme çalışması devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başlattığı aslına uygun yapı güçlendirme çalışması devam ediyor. Yapı, eski işlevine uygun şekilde yarı açık bir spor alanı olarak hizmet verecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in göreve gelmesiyle Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi’nde duran çalışmalar yeniden başlamıştı. Muhittin Böcek, proje kapsamında kent belleğinde önemli bir yer tutan Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun da halktan gelen yoğun talep üzerine özüne dönmesine karar vermişti. Spor aktiviteleri ile yeniden kent hafızasındaki yerini alacak spor salonunda aslına uygun şekilde yapısal güçlendirme çalışması gerçekleştiriliyor.

“Yapı güçleniyor, çatı kaplanıyor”
Tarihi spor salonunda FRP sarma kiriş güçlendirme, boya ve çatı kaplama çalışması yapılıyor. Ekipler aynı zamanda çevre düzenleme çalışması da gerçekleştiriyor. Antalyalıların hafızasında ve anılarında çok önemli bir yeri olan Atatürk Kapalı Spor Salonu gelecek nesillere de eski işlevine uygun şekilde hizmet verecek. Yarı açık bir spor alanı olarak spor aktiviteleri yapılabilecek.

“Yaşam alanı oldu”
Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi’nde Eski Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinin yer aldığı alan yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuşturularak, yaşam alanına dönüştürüldü. Alan içerisindeki dönem yapıları eski Ziraat Evi ve İpek Böcekçiliği Merkezi’nin de tarihi dokusu korunarak, bakım onarımı gerçekleştirildi.

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