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Atatürk Koşusu 1 Mart’ta

ISPARTA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 6 Mart 1930 tarihinde Isparta’ya gelişinin 90’ıncı yıldönümü anısına ‘Atatürk Halk Koşusu’ düzenlenecek.

Atatürk Koşusu 1 Mart’ta

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 6 Mart 1930 tarihinde Isparta’ya gelişinin 90’ıncı yıldönümü anısına ‘Atatürk Halk Koşusu’ düzenlenecek. Isparta Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Isparta Belediyesi organizasyonunda düzenlenecek Atatürk Halk Koşusu 1 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Büyükler ve küçükler kategorilerinde, bayanlar ve erkekler olmak üzere düzenlenecek olan koşuya katılmak isteyenler Isparta Belediyesi Halkla İlişkiler Birimine 28 Şubat 2020 Cuma gününe kadar başvuru yapabilecek. Küçük erkekler ve bayanlar koşusu Otogar Kavşağından başlayacak, yine büyük erkekler ve bayanlar koşusu da IYAŞ Bulvar önünden start alacak. Yarışlar Isparta Belediyesi önünde son bulacak.
1 Mart’ta düzenlenecek olan Atatürk Halk Koşusunda birinciye 750, ikinciye 500, üçüncüye ise 250 liralık ödül takdiminde bulunulacak.

Atatürk Koşusu 1 Mart’ta

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