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Atatürk Kültür Merkezi kursiyerleri hayallerini gerçekleştirdi

MANİSA HABERLERİ  | 02.10.2020 14:08 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) kursiyerleri hayallerindeki lise ve üniversitelere yerleşti.Turgutlu’da yaşayan vatandaşların kültür, sanat ve sosyal alanlardaki kurslara katılımlarının sağlanması amacıyla açılan Atatürk Kültür Merkezinde resim alanında eğitim gören genç kursiyeler hayallerindeki güzel sanatlar lisesi ve üniversitelerine yerleşti.

Atatürk Kültür Merkezi kursiyerleri hayallerini gerçekleştirdi

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) kursiyerleri hayallerindeki lise ve üniversitelere yerleşti.
Turgutlu’da yaşayan vatandaşların kültür, sanat ve sosyal alanlardaki kurslara katılımlarının sağlanması amacıyla açılan Atatürk Kültür Merkezinde resim alanında eğitim gören genç kursiyeler hayallerindeki güzel sanatlar lisesi ve üniversitelerine yerleşti. Atatürk Kültür Merkezi ile Turgutlu Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kursta Mürüvet Sarı tarafından eğitim alan gençler hedefleri doğrultusunda istedikleri güzel sanatlar lisesi ve üniversitelerinin öğrencileri olarak eğitim hayatlarına devam edecekler.
Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açtığımız resim kursunda dört genç kursiyerimiz hayalini kurdukları okullarda eğitim hayatlarına devam edecekler. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirme noktasında önemli emekleri bulunan eğitmenimiz Mürüvet Sarı’ya teşekkür ediyor, genç kursiyerlerimize eğitim yaşamlarının geri kalanında başarılar diliyorum” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi kursiyerleri hayallerini gerçekleştirdi

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