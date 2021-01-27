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Atatürk Üniversitesi 12 Milyon ders oturumuyla ilk dönemi tamamladı

27.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Atatürk Üniversitesi 12 Milyon ders oturumuyla ilk dönemi tamamladı

Atatürk Üniversitesinde uzaktan eğitimle gerçekleştirilen 2020-21 eğitim öğretim yılı güz dönemi sona erdi.Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin olmadığı yarıyılda dersler, ara ve sene sonu sınavları Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından yönetimi sağlanan dbs.atauni.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesinde uzaktan eğitimle gerçekleştirilen 2020-21 eğitim öğretim yılı güz dönemi sona erdi.
Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin olmadığı yarıyılda dersler, ara ve sene sonu sınavları Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından yönetimi sağlanan dbs.atauni.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirildi. Hem Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) hem de açıköğretim ile ülke yükseköğretimine katkı sunan Atatürk Üniversitesi, YÖK ve Sağlık Bakanlığının tavsiye kararı neticesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılına da ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle başlamıştı. Son teknoloji ile donatılmış altyapısı ve alanında uzman personeli ile bu süreci de sorunsuz bir şekilde tamamlayan 63 yıllık eğitim yuvası, yapılan final sınavları ile güz yarılını tamamladı.
Aralıksız Devam Eden Uzaktan Eğitim Süreci
Pandemi sürecinin ardından sistemin hızlı bir şekilde oluşturularak devreye alındığını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Derslerin uzaktan eğitim modeli ile yapılması kararının hemen ardından sistemlerimizi bu yeni sürece entegre ederek en hızlı reaksiyonu gösteren kurumlardan birisi olduk. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılını sorunsuz bir şekilde tamladıktan sonra bu döneme de ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle başladık. Alanında uzman ekiplerimizin 7/24 aralıksız çalışması, akademik personelimizin üstün gayreti ve öğrencilerimizin derslere olan ilgisiyle güz dönemini tamamlamış bulunuyoruz” dedi.
Bir Dönemde 127 Milyon Sayfa Gösterimi
Açıktan ve uzaktan eğitimde edinilen tecrübeleri örgün eğitimde kullandıklarına vurgu yapan Rektör Çomaklı: “Geride bıraktığımız bu dönemde sistem üzerinden 127 milyon sayfa gösterimi, 12 milyon ders oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumlara öğrencilerimiz 4 milyon 871 kere giriş yaptı. Akademisyenlerimiz bu dönemde 10 bin 380 ders için toplamda 120 bin canlı ders gerçekleştirdi. Bu derslerden yine toplamda 15 bin 410 adet sınav yapıldı” diye konuştu.
Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin sorunsuz bir şekilde dönemi tamamladıklarına vurgu yapan Rektör Çomaklı, aynı özverili çalışmanın bütünleme sınavları sürecinde de devam edeceğini söyleyerek bu süreçte yoğun gayret gösteren tüm Atatürk Üniversitesi ailesine teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesi 12 Milyon ders oturumuyla ilk dönemi tamamladı

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