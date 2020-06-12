YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Atatürk Üniversitesi "ineklerde embriyo nakli"ne başladı

Atatürk Üniversitesi "ineklerde embriyo nakli"ne başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 12.06.2020 18:25 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: - "Bir inekten yılda sadece bir buzağı elde edilirken, bu yöntemle daha çok yavru elde etmek mümkün hale geldi. Bu yöntem hastalık bulaşma riskini azalttı ve ırk ıslahının en kestirme, en çabuk ve en güvenilir yolu oldu"

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde, ineklerde embriyo nakline başlandığı bildirildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, bilimsel çalışmaların yanı sıra toplumsal ilerleme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan üniversitenin, projeyi hayata geçirerek bir ilke imza attığı belirtildi.

Açıklamada, hayvan ıslahı ve embriyo araştırmalarına destek olacak çalışmanın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi arasında imzalanan "Doğu Anadolu Bölgesinde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi"ne de katkı vermesinin hedeflendiği aktarıldı.

Görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin eğitimli ve deneyimli veteriner hekimleri ile saha şartlarının, bilimsel ve fiziki imkanlarının embriyo nakli gibi uygulamaları yapabilecek düzeyde olduğunu belirtti.

İneklerde embriyo naklinin birçok avantajı olduğunu ifade eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bir inekten yılda sadece bir buzağı elde edilirken, bu yöntemle daha çok yavru elde etmek mümkün hale geldi. Bu yöntem hastalık bulaşma riskini azalttı ve ırk ıslahının en kestirme, en çabuk ve en güvenilir yolu oldu. Ülkemiz açısından embriyo transferi, gelişen süt sığırcılık işletmeleri ve bu işletmelerde en iyi verimi alabilmek için genetik ilerlemenin iyileştirilmesi amacıyla uygulanmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi olarak biz de, hem ülkemizin Milli Tarım Projesi'ne uygun çalışmalar yapmak hem de çağa ayak uydurmak adına tarım ve hayvancılıkta gereken atılımları yapıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Vali Yazıcı, Büyükşehir ile helalleşti

Vali Yazıcı, Büyükşehir ile helalleşti

Camiye sığmayan cemaat kavşakta, yol kenarında namaz kıldı

Camiye sığmayan cemaat kavşakta, yol kenarında namaz kıldı

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Liselilerin "sanal" resim sergisi AVM ve mağazalarda görücüye çıktı

Liselilerin "sanal" resim sergisi AVM ve mağazalarda görücüye çıktı

Erzurum Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
02:44
Sabah
04:39
Öğle
12:20
İkindi
16:17
Akşam
19:51
Yatsı
21:37

Erzurum Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Hürriyet Eczanesi
Yakutiye
Bizim Eczanesi
Yakutiye
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 19 Mayıs Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 19 Mayıs Mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.