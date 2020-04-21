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Atatürk Üniversitesi öğrencileri uzaktan eğitimle derslerine devam ediyor

ERZURUM HABERLERİ  | 21.04.2020 17:12 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi öğrencileri uzaktan eğitimle derslerine devam ediyor

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bilgisayar ve mobil cihazlarıyla evlerinde internetten bağlanarak derslerinden geri kalmıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dijital eğitim teknolojilerinin hızla geliştiği dönemde, öğrencilerin daha iyi eğitim almaları ve derslerinden geri kalmamaları amacıyla başlatılan uzaktan eğitim sistemi devam ediyor.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM), portal üzerinde lisans ve ön lisans derslerinin canlı olarak yürütülmesine yönelik sistem geliştirdi.

Bu sistem doğrultusunda 16 Nisan 2020'den günümüze kadar 648’i birleştirilmiş 1941 ders, 365 kayıt olan akademisyen sayısı ve sisteme girip ders dinleyen toplam 10 bin 615 öğrenci sayısı ile Atatürk Üniversitesi uzaktan eğitimde önemli bir başarıya imza attı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrenciler tarafından gelen yoğun talep üzerine canlı derslere başladıklarını aktardı.

Ders saatlerinde önemli bir gelişme gösterdiklerini belirten Çomaklı, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisine alan ve ülke olarak da hep beraber mücadele ettiğimiz pandemi sürecinde eğitimimize aralıksız devam ediyoruz. Şu an hafta içi 08.00 ile 17.00 arasında bir saatte 47 ayrı ders, 17.00 ila 22.00 saatleri arası ve hafta sonu bir saatte 65 ayrı ders imkanı sunarak haftada toplam 5 bin 560 ders yapma gücüne sahibiz. Fakülte ve yüksek okullarda verilen yaklaşık 16 bin ders ATAUZEM portalı üzerinden canlı olarak öğrencilere veriliyor. Biz 'Evde kal, uzaktan eğitim al' sistemiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında dijital dönüşüm üzerinde çok durmuş ve istişareler sonucu ortaya çıkan çıktıları uygulamaya koymuştuk. Bu vizyon doğrultusunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yüzlerce dersi aynı anda binlerce öğrencilerimize ulaştırıyoruz."

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