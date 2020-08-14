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Atatürk Üniversitesi Rektörlük görevine Prof. Dr. Ömer Çomaklı yeniden atandı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.08.2020 10:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 14 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Atatürk Üniversitesi Rektörlük görevine yeniden Prof.

Atatürk Üniversitesi Rektörlük görevine Prof. Dr. Ömer Çomaklı yeniden atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 14 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Atatürk Üniversitesi Rektörlük görevine yeniden Prof. Dr. Ömer Çomaklı atandı.
Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a, tüm çalışma arkadaşlarına, Atatürk Üniversitesi mensuplarına ve destek veren herkese teşekkür etti.
Tarih ve kültür şehri Erzurum’da bulunan ve kuruluşunun 63. yıl dönümünü kutlayan Atatürk Üniversitesine yeniden Rektör olarak atanmış olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda göreve geldikleri gün başlatmış oldukları Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin gelecek dönemde de devam edeceğinin altını çizdi.
“Birlik ve Beraberlik İçerisinde Çalışmaya Devam Edeceğiz”
Üniversitenin gelecek 4 yılının planlamasını yaptıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “2016-2020 yılları arasında yürütülen çalışmalarda senato, yönetim kurulu, arama konferansları, kurul, komisyon, çalışma grubu ekipleri içerisinde yer alarak görev üstlenen tüm akademik ve idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemizin dünya üniversiteleri ile rekabet edecek konuma gelmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu süreçte birçok çalışmanın altına tüm mensuplarımızla birlikte imza attık. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde Atatürk Üniversitesine hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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