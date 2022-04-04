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Atatürk Üniversitesi, Ufuk Avrupa Programından fon almaya hak kazandı

04.04.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi, Ufuk Avrupa Programından fon almaya hak kazandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ufuk Avrupa Programı kapsamında, gençleri teşvik etmek amacıyla Atatürk Üniversitesinin hazırladığı "Doğadan Sofraya Bilim" adlı proje Avrupa Birliği (AB) fonundan destek almaya hak kazandı.

Ülke genelinde yapılan birçok başvuru arasından sadece Atatürk Üniversitesinin koordinatör ve tek yürütücü olarak başvurduğu projeyle gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, araştırmacılara karşı önyargının kırılması, uygulamalı deneyler, bilimsel gösteriler, tartışma oturumlar, yarışmalar, konserler gibi çeşitli biçimler olacak.

Daha önce İstanbul, Mersin, İzmir ve Ankara'daki üniversitelerce yürütülen ve bu yıl da Erzurum'da yapılacak olan 146 bin avroluk bütçeye sahip proje iki uygulama ile yönetilecek.

Bu kapsamda ilk olarak kentteki okullar bilim insanlarınca gezilerek söyleşiler düzenlenecek, sunum ve çeşitli deneyler yapılacak.

Kentte 2022-2023 yıllarında 240 okulun ziyaret edilmesi planlanan projenin amacı araştırmacıların toplum tarafından tanınması, araştırmaların günlük hayatımıza etkisi ve genç insanların araştırma kariyeri için cesaretlendirilmeye çalışılacak.

İkinci basamakta ise bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdaların sofraya gelinceye kadar ki süreç, deney ve bilimsel fuar ve şenlik formatında öğrencilere aktarılacak.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gazetecilere, projenin kendi üniversitelerinden olmasından dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

Birçok kuruluşun bu projeye dahil olmak için başvuruda bulunduğunu anlatan Çomaklı, "Avrupa Birliği'nin bilim etkinlikleri kapsamındaki projelerinin 2022 çağrısına ülkemizde 10 kuruluştan 42 proje başvuru yaptı. Bunların arasında sadece Atatürk Üniversitesinin koordinatörü olduğu 'Doğadan Sofraya Bilim' başlığı fonlanma hakkı kazanmıştır. Ekip halinde yürütülen bu projede yer alan 146 bin avroya sahip olan proje bizim için önemli ve heyecan vericidir." ifadelerini kullandı.

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