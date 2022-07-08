Atatürk Üniversitesinde 6 ülkeden bilim insanlarının katılımıyla çalıştay düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde, 6 ülkeden bilim insanlarının katılımıyla çevrim içi olarak "Lojistik ve Operasyon Yönetimi İçin En İyileme Modelleri Çalıştayı" düzenlendi.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, fakültenin Endüstri Mühendisliği bölümünde düzenlenen çalıştaya İngiltere, Fransa, İtalya, Meksika ve Tunus'tan bilim insanları ile profesyoneller katıldı.

Başkanlıklarını Doç. Dr. Emre Keskin ve Prof. Dr. Vecihi Yiğit'in yaptığı çalıştayda, University of Kent İngiltere’den Prof. Dr. Chefi Triki onur konuğu olarak konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yiğit, çalıştayın bilim insanlarını, araştırmacıları ve profesyonelleri yenilikçi fikirleri, yeni nesil teknolojiler ve uygulamalarla ilgili çeşitli konuları tartışmak üzere bir araya getirdiğini belirtti.

Doç. Dr. Keskin ise özellikle yeni tip koronavirüs (Kolvid-19) sürecinde yaşanan olayların lojistik ve operasyon yönetiminde dayanıklılığın önemini ortaya çıkardığını bildirdi.

