YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Atatürk Üniversitesinde 6 ülkeden bilim insanlarının katılımıyla çalıştay düzenlendi

Atatürk Üniversitesinde 6 ülkeden bilim insanlarının katılımıyla çalıştay düzenlendi

08.07.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesinde 6 ülkeden bilim insanlarının katılımıyla çalıştay düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde, 6 ülkeden bilim insanlarının katılımıyla çevrim içi olarak "Lojistik ve Operasyon Yönetimi İçin En İyileme Modelleri Çalıştayı" düzenlendi.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, fakültenin Endüstri Mühendisliği bölümünde düzenlenen çalıştaya İngiltere, Fransa, İtalya, Meksika ve Tunus'tan bilim insanları ile profesyoneller katıldı.

Başkanlıklarını Doç. Dr. Emre Keskin ve Prof. Dr. Vecihi Yiğit'in yaptığı çalıştayda, University of Kent İngiltere’den Prof. Dr. Chefi Triki onur konuğu olarak konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yiğit, çalıştayın bilim insanlarını, araştırmacıları ve profesyonelleri yenilikçi fikirleri, yeni nesil teknolojiler ve uygulamalarla ilgili çeşitli konuları tartışmak üzere bir araya getirdiğini belirtti.

Doç. Dr. Keskin ise özellikle yeni tip koronavirüs (Kolvid-19) sürecinde yaşanan olayların lojistik ve operasyon yönetiminde dayanıklılığın önemini ortaya çıkardığını bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğuDoğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu
İBB'nin 22 milyar 50 milyon liralık ek bütçesi meclisten geçtiİBB'nin 22 milyar 50 milyon liralık ek bütçesi meclisten geçti
Çorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulunduÇorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulundu
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
02:54
Sabah
04:47
Öğle
12:25
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:37

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.