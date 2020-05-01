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Atatürk Üniversitesinin Covid-19’a yönelik Aşı Geliştirme Projesi TÜSEB tarafından desteklendi

ERZURUM HABERLERİ  | 01.05.2020 10:41 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alan Koronavirüs ile mücadeleye yönelik olarak kurulan Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü çalışmalarına hızla devam ediyor.Koordinatörlük tarafından nisan ayı içerisinde sunulan aşı geliştirme projesi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından kabul edildi ve 1 milyon liralık bütçeyle destek almaya hak kazandı.Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü, Covid-19 aşı çalışmalarını son sürat devam ettirirken diğer yandan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından açılan 2020-AG/AR-GE-2020 COVİD 19 virüsüne yönelik aşı geliştirme alanında stratejik Ar-Ge projeler çağrısına, hazırladığı ‘COVID-19’a Karşı İki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak Aşı Geliştirilmesi’ projesi ile başvuruda bulundu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alan Koronavirüs ile mücadeleye yönelik olarak kurulan Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü çalışmalarına hızla devam ediyor.
Koordinatörlük tarafından nisan ayı içerisinde sunulan aşı geliştirme projesi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından kabul edildi ve 1 milyon liralık bütçeyle destek almaya hak kazandı.
Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü, Covid-19 aşı çalışmalarını son sürat devam ettirirken diğer yandan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından açılan 2020-AG/AR-GE-2020 COVİD 19 virüsüne yönelik aşı geliştirme alanında stratejik Ar-Ge projeler çağrısına, hazırladığı ‘COVID-19’a Karşı İki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak Aşı Geliştirilmesi’ projesi ile başvuruda bulundu. Gerçekleştirilen değerlendirmelerin sonucunda Atatürk Üniversitesi, TÜSEB tarafından aşı çalışmaları için Türkiye’de desteklenen 5 üniversiteden biri oldu.
Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğünün hazırladığı projenin 1 milyon TL bütçe ile desteklenmesi kararının Covid-19 ile mücadele için çalışan Üniversite personelini ayrıca motive ettiğini ve üniversitenin gerçekleştirdiği çalışmalara güç kattığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu alanda Türkiye’de desteklenen 5 üniversiteden biri olmanın gurur verici olduğunu belirtti.
Çomaklı, söz konusu projenin ayrıca üniversitenin kendi iç kaynaklarıyla 550 bin liralık bütçeyle fonlanan başka bir projeyle de desteklendiğinin altını çizdi.
Koordinatörlüğün COVID-19’a Karşı İki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak Aşı Geliştirilmesi Projesi ile adından söz ettirmeyi başardığını söyleyen Rektör Çomaklı, projeyi hazırlayan ekibi ve koordinatörlükte görev yapan öğretim üyelerini başarılarından dolayı tebrik etti.
Rektör Çomaklı: “Aşı koordinatörlüğümüz bünyesinde oluşturulan kurulda Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıklarının yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği Fakültesinden ilgili öğretim üyeleri, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği öğretim üyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili daire başkanlıklarından iki başkan kurulda görev aldılar.
Bu kurulun görevi başta adı geçen virüs enfeksiyonuna karşı olmak üzere parazit, mantar, bakteri ve virüs mikroplarının tümüne karşı aşı üretmek ve antijenlerini hazırlamaktır. Bundan böyle oluşacak salgınlara karşı aşı ve antijenlerin hazır olması amacıyla kurulan koordinatörlüğümüz bu konuda önemli mesafe almış durumda. Bu gelişmeler ışığında bir kez daha belirtmek isterim ki Atatürk Üniversitesi 63 yıllık tecrübesi, donanımlı personeli ve teknolojik altyapısı ile ülkesi için çalışmalarına devam etmektedir. Bu yolda bizimle yürüyen büyük Atatürk Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

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