YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Atatürk yüzme havuzu hizmete açıldı

Atatürk yüzme havuzu hizmete açıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Altıeylül Belediyesi arasında imzalanan protokolle kullanımı 3 yıllığına Altıeylül Belediyesi tarafından devralınan Atatürk Açık Yüzme Havuzu hizmete açıldı.İşletmesi 3 yıllığına Altıeylül Belediyesi’ne ait olan Atatürk Açık Yüzme Havuzu, korona virüse karşı tüm önlemler alınarak hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Altıeylül Belediyesi arasında imzalanan protokolle kullanımı 3 yıllığına Altıeylül Belediyesi tarafından devralınan Atatürk Açık Yüzme Havuzu hizmete açıldı.
İşletmesi 3 yıllığına Altıeylül Belediyesi’ne ait olan Atatürk Açık Yüzme Havuzu, korona virüse karşı tüm önlemler alınarak hizmete açıldı. İçerisinde 1 olimpik 1 yarı olimpik, 2 eğitim havuzunun, 3 cankurtaran ve 1 sağlık görevlisinin bulunduğu Atatürk Açık Yüzme Havuzu haftanın 7 günü hizmet verecek.
Başkan Hasan Avcı: “Gençliğe yatırım yapıyoruz”
Atatürk Açık Yüzme Havuzunun açılmasıyla ilgili konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; “Havuzu yaklaşık 2 ay önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz den devralmıştık. 3 yıl boyunca işletmesi bizde olacak. Öncelikle gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gençlerimize çok önem veriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz bizlerde onlara, yani geleceğimize yatırım yapıyoruz. İnşallah bu ve bunun gibi tesislerimizden nice milli sporcularımız yetişir ve bizleri gururlandırırlar. Dedi
Başkan Avcı: Korona virüse karşı gerekli tüm önlemler alındı
Atatürk Açık Yüzme Havuzunu vatandaşların kullanımına sunduklarını söyleyen Başkan Avcı; Korona virüs salgını ile ilgili gerekli tüm çalışmalarımızı ve önlemlerimizi aldık. Havuza gelen herkesin kaydını alıyoruz, havuza gelenler el ve ayak dezenfeksiyonu uygulamasından geçmeden havuza alınmıyorlar” dedi.
Başkan Avcı; Havuzun suyunun Halk Sağlığı yetkilileri tarafından sık sık kontrol edileceğini, ayrıca en son Cuma günü yapılan kontrolde havuzun suyunun tamamen hijyenik olduğunun tespit edildiğini ve sağlık açısından hiçbir sorun olmadığını belirtti.
Atatürk Açık Yüzme Havuzu Hafta İçi 17:30-19:45, Hafta Sonu 10:00-12:45, 13:30-16:15-17:00-19:45 saatleri arası hizmet verecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü! İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Balıkesir Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:57
Öğle
13:20
İkindi
17:13
Akşam
20:33
Yatsı
22:08

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Eraslan Eczanesi
Merkez
Tunalılar Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Özyurtlu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.