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Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

23.08.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Abdullah Ayaz, Atatürk Anıtı önündeki törende, Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini temsil eden Türk bayrağını sporculardan teslim aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıt alanına belediyenin çelengi bırakıldı. Daha sonra Atatürk'ün Çankırılılara hitabı okundu.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 97 yıl önce bugün Çankırı'ya geldiğini söyledi.

Bugünün önemli bir gün olduğunu vurgulayan Esen, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi teşriflerinin ve şapka inkılabının 97. yıl dönümünü kutlamaktan onur ve gurur duyuyorum. Atamızın büyük bir zihniyet devrimi ile yol aldığı bağımsızlık yolunda İstiklal Yolu'nun ve şapka inkılabının önemli noktalarından biri olan Çankırı, milli egemenlik, bağımsızlık ve demokrasi hareketinin destekçisi olmayı bilmiş, 23 Ağustos 1925'te milliyetçi unsurlar ışığında gerçekleştirilen devrim gezisinin önemli merkezlerinden olmuştur. Bu açıdan bugün, Çankırı'nın yakın tarihine not düşülen önemli bir gündür." dedi.

Ardından Vali Ayaz ve beraberindekiler, Atatürk'ün Çankırı'da kaldığı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki odayı ziyaret etti.

Burada Vali Ayaz, hatıra defterini imzaladı. Katılımcılar, etkinliklerin sonunda Atatürk'ün Çankırı'daki günlerini anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

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