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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

EDİRNE HABERLERİ  | 21.12.2020 11:27 | Son Güncelleme

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

EDİRNE (AA) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düzenlenen törende Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün gösterdiği yoldan yürümeye devam edildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"21 Aralık 1930'dan bu yana Atatürk'ün Edirne'ye gelişini, ruhen ve fikren Edirne'den hiç gitmeyişinin 90. yılını kutluyoruz. Bu bizim için büyük bir onur, gurur ve heyecan. Edirne insanı, Atatürk'ün izinden, inancından, ilkelerinden ve gösterdiği yoldan hiç ayrılmadan onun ardından yürümeye devam ediyorlar.

Atatürk'ün 100 yıl önce koymuş olduğu hedeflerin ve söylediği sözlerin bugünü nasıl işaret ettiğini, nasıl geçerliliğini koruduğunu bizzat hepimiz yaşayarak şahit oluyoruz. Böyle bir lidere ve yol göstericiye sahip olduğumuz için hep gurur duyduk."

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