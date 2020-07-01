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Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 101.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 101. yıl dönümü münasebetiyle Erzincan’da kutlama programı düzenlendi.
Kutlama programı kapsamında Ulu Önder Atatürk’ün 101 yıl önce Erzincan’da karşılanışını sembolize eden temsili Türk Bayrağı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce görevlendirilen sporcu öğrenciler tarafından tören alanına getirildi.
Ardından Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Akabinde saygı duruşunda bulunularak, 3. Ordu Komutanlığı bölge bandosu tarafından çalınan İstiklal Marşı ile Türk Bayrağı göndere çekildi.
Daha sonra ise İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen 10. sınıf öğrencisi Mervenur Kurtaran isimli öğrenci tarafından “Atatürk’ü Anlamak" isimli şiir okundu.
Ardından günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzincan’a gelişinin 101. yıldönümünü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ettiğini ifade etti.

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