Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Milli Mücadele'nin 101 yıl önce Atatürk’ün Erzurum'a ayak basmasıyla başladığını aktaran Sekmen, "Bu mücadele ki Erzurum Kongresi ile kök salar, Sivas Kongresi ile dallanıp budaklanır ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile yıkılmaz bir çınara dönüşür. Bundan 101 yıl önce yurdumuzun birçok bölgesi işgal edilmiş ve cennet vatanımız İtilaf Devletleri arasında pay edilmeye başlanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan süreç, esasen milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkını, ilaveten azim ve kararlılığını ifade etmekteydi." diye konuştu.

Atatürk'ün, "Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya ve sağlamaya çalışacağız." diyerek başlattığı yolculukta ikinci durak olarak Erzurum'u seçtiğini anlatan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü, Paşa şundan emindir. Erzurum, tarihte Rus işgalleri ve Ermeni mezalimini yaşamış, hunharca katliamlara maruz bırakılmış, işkencelerin ve soykırımların en acısını yaşamış bir kent, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna en milli, en yerli ve de en ulvi mücadeleyi verecektir. Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle, 'Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı' diyerek tarif ettiği o dönem, Milli Mücadele'nin ne büyük bir anlam ve önem taşıdığını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 3 Temmuz sıradan bir gün değil, vatan davamızın yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi kaderini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adıdır."