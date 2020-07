Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 101’inci yıldönümü kentte törenlerle kutlandı. Havuzbaşı’nda düzenlenen törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yargı üyeleri, askeri erkân ve kurum amirleri katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile devam eden törende Başkan Sekmen, günün anlam ve önemini ifade etti. Sekmen, “Bugün 3 Temmuz 2020. Yani; milletimizin başlattığı milli direniş ve mücadelenin 101’inci yıldönümü. Bu mücadele ki; bundan 101 yıl önce tam da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimize ayak basmasıyla başlar. Bu mücadele ki; Erzurum Kongresi ile kök salar, Sivas Kongresi ile dallanıp budaklanır ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile yıkılmaz bir çınara dönüşür” dedi.

“Bundan 101 yıl önce yurdumuzun birçok bölgesi işgal edilmiş ve cennet vatanımız İtilaf Devletleri arasında pay edilmeye başlanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan süreç, esasen milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkını, ilaveten azim ve kararlılığını ifade etmekteydi” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Milli Mücadeleyi Anadolu’dan başlatan Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu konudaki kararlılığı kapsamında; ‘Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya ve sağlamaya çalışacağız’ diyerek başlattığı bu yolculuğa Samsun’dan sonra ikinci durak olarak Erzurum’u seçmiş ve 3 Temmuz 1919’da Dadaşlar Diyarı’na teşrif etmiştir. Çünkü Paşa şundan emindir. Tarihte Rus işgalleri ve Ermeni mezalimini yaşamış; hunharca katliamlara maruz bırakılmış, işkencelerin ve soykırımların en acısını yaşamış bir kent, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna en milli, en yerli ve de en ulvi mücadeleyi verecektir. Yine Gazi Mustafa Kemal’in kendi ifadesiyle: ‘Benim Erzurum’a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı’ diyerek tarif ettiği o dönem, milli mücadelenin ne büyük bir anlam ve önem taşıdığını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 3 Temmuz sıradan bir gün değildir. 3 Temmuz; vatan davamızın yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi kaderini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adıdır. Şen olsun, kutlu olsun.”

“Dadaşlar inanç ve güvenin ifadesidir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında Erzurum’un tarihin her döneminde üstlendiği vizyona dikkati çekti. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erzurum, tarihin hemen her döneminde çok önemli bir rol üstlenmiş, gerek politik ve gerekse stratejik konumu itibariyle de, sürekli işgal ve savaşlarla karşı karşıya kalmıştır. Kadim şehrimizin birbirinden farklı medeniyetlere beşiklik etmiş olması, işte tam da bu yüzdendir. İlaveten Erzurum insanının cesur, gözü kara, fedakâr, koruyan ve savunan bir nitelikte oluşu da, esasen bundan dolayıdır İşte bu sebeple Gazi Mustafa Kemal’in Erzurum’a gelişi kesinlikle bir tesadüf değil; tam tersine milli mücadelenin şahlanması sürecinde Dadaşlara duyduğu inanç ve güvenin ifadesidir. Düşünün ki; bu kahraman beldenin bir evladı, Mustafa Kemal Paşa’yı Ilıca’da şu sözlerle karşılamıştır: ‘Duydum ki, Erzurum’u Ermenilere vereceklermiş Hele geldim bakayım ki, kimin malını kime veriyor bunlar!’ İşte bunun adı milli bir duruştur, milli bir tarzdır ve tam da Dadaşlık üslubudur. Nitekim Mustafa Kemal’e bundan 101 yıl önce tam da bugün ‘Bu milletle neler yapılmaz ki!’ dedirten de, işte bu milli duruşun ta kendisidir. Nihayetinde bağımsızlık davasına inanmış yüce Türk milletinin başlattığı Milli Mücadele, kongre salonlarından meclis kürsülerine ve sonrasında cephelere taşınarak, millet egemenliğine dayalı, bağımsız yeni bir Türk devletinin temelleri atılmıştır Gazi Mustafa Kemal Paşa, milletin sinesine Erzurum’da dönmüş, milli mücadele meşalesini Erzurum’da yakmış ve Erzurum Kongresi ile ülkenin varlığı ve birliğinin ve dahi milletin bölünmez bütünlüğünün asla parçalanamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. İşte bu yüzdendir Erzurum demek; Türkiye Cumhuriyeti demek, Türkiye Cumhuriyeti demek, Erzurum demektir. Erzurum, milli ruh ve iradenin sembolü, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzide tarifidir.”

“Bize düşen görev millet olma bilincinden asla uzaklaşmamaktır”

Başkan Mehmet Sekmen, “Milli Mücadele sürecini ele alırken, bu süreçte ortaya koyduğu gayret, azim ve fedakârlığından dolayı kendisine vefa borcumuz olan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şüphesiz unutmamak gerekir” diye konuştu. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı:

“O Büyük Gazi ki, yüzlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan milletimizin, kendi tarihsel birikiminden güç alarak neleri başarabileceğini kanıtlamış; Türk Milletinin hangi şart ve koşul altında olursa olsun; ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ kararlılığından asla geri adım atmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Dolayısıyla bilinmelidir ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu millete bıraktığı eserler, Türk Milleti yaşadığı sürece var olacak ve bu ülke muasır bir medeniyet olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Ve asla unutulmamalıdır ki; Cumhuriyetimizin ve milletimizin egemenliğinin ilelebet payidar kalması ve muhafaza edilmesi; bundan 101 yıl önce sergilenen o muhteşem birliktelik ve Milli Mücadele ruhunun sürekli diri tutulmasıyla mümkün olacaktır. İşte bu bağlamda bizlere düşen en büyük sorumluluk; millet olma bilincinden uzaklaşmamak, Cumhuriyet’in temel değerlerinden taviz vermemek, Milli ve manevi zenginliklerimize sahip çıkıp ve korumak; ilaveten tarihi geçmişimizi ve birikimimizi emsalsiz bir tecrübe olarak mutlaka değerlendirmektir. Öte yandan Milli Mücadele uğruna canından geçmiş, toprağa düşmüş ve cennet vatanımızı Şüheda yurduna dönüştürmüş olan ecdadımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 101’inci yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Konuşmanın ardından Vali Memiş, Başkan Sekmen ve beraberindekiler, Atatürk Evi’ni gezdi.