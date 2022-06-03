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Atatürk’ün, Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı

03.06.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk’ün, Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan; Atatürk’ün Kabe fotoğrafının üzerine montajlanmış fotoğrafı üzerine soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafının, Kabe üzerine konumlandırılmış şekilde görselinin paylaşılmasının ardından harekete geçti.

Savcılık, şüpheli hakkında "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Savcılık ayrıca şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.

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