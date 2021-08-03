Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya ilk ziyaretinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Mevlana Müzesi Müdür Yardımcısı Naci Bakırcı, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, İstanbul ve İzmir'den sonra en çok ziyaret ettiği ilin Konya olduğunu belirtti.

Atatürk'ün toplamda 13 kez Konya'yı ziyaret ettiğini aktaran Bakırcı, şunları söyledi:

"Konya'daki bugün müze olarak kullanılan mekanda Atatürk 33 gün misafir edilmiştir. Atatürk, ilk ziyaretini 3 Ağustos 1920'de, son ziyaretini de vefatından kısa bir süre önce, 20 Kasım 1937'de gerçekleştirmiştir. Atatürk ile Konya arasında gönülden bir sevgi bağı kurulmuştur. Atatürk'ün Konya ile alakalı sözlerine baktığımızda bunu daha iyi anlayabiliriz. Atatürk, 1923'te Konya'daki Türk Ocağı ziyaretinde anı defterine, 'Konya, öz Türk vatanıdır. Konya, asırlardan beri tüten bir nurun ocağıdır. Türk kültürünün esaslı kaynaklarından biridir.' notunu düşmüştür."

Daha sonra günün anısına düzenlenen bisiklet koşusunun başlangıç işaretini, Konya Valisi Vahdettin Özkan verdi.

Katılımcılar daha sonra, Zafer Alanı'ndaki, Mustafa Kemal'in Konya'yı ziyaretleri sırasında kaldığı Atatürk Evi Müzesi'ne doğru, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının çaldığı "Ordu Marşı" eşliğinde yürüdü.

Müze bahçesinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı'nın verdiği konferans ve Atatürk konulu foto blok sergisinin gezilmesiyle etkinlik son buldu.

Törene, mülki ve askeri erkan, Mevlana'nın 20 kuşaktan torunu Esin Çelebi de katıldı.

