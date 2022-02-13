Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgenaral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anıt Özel Defteri'ne yazdığı yazıda, Atatürk'ü Malatya'ya teşrifinin 91. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini belirterek, Atatürk'ün bulunduğu dönemin çok daha ilerisini sezebilen bir dünya lideri olarak milli mücadele yıllarında olduğu gibi akabinde de yapmış olduğu yurt gezileri ile cumhuriyetin yurt içinde ve dışında çok daha iyi anlaşılmasını ve benimsenmesini sağladığını vurguladı.

Atatürk'ün yurt gezileri ışığında halkın içine girmenin önemini bugün çok daha iyi anladıklarını kaydeden Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz, son yıllarda milletimizden aldığı güçle her gün yeni bir buluşun, yeni bir keşfin haberini paylaşmaktadır, savunma sanayiden uzay teknolojisine, yer altı enerji kaynaklarından ilaç sanayisine kadar bugün artık devletimiz, bulunduğu bölgenin en güçlü devletlerinden biri haline gelmiştir. Bizler de yerel yönetimler olarak halkımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamak, onlara hizmetin en iyisini sunmak için istişareye büyük önem veriyor ve şehrimizi ortak akıl ile yönetme noktasında gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Malatya'mızı sizlerden aldığımız misyon ve vizyonla muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda yarınlara hazırlamanın heyecanı ile bütün hemşehrilerimizin adına bir kez daha saygılarımı sunuyorum."

Daha sonra katılımcılar Atatürk Evi ve Anı Müzesi'ni gezdi.

Ektinlikler, Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen anma programı ile devam etti.

Atatürk, 13 Şubat 1931'de Malatya'ya Fevzipaşa-Malatya demiryolu hattının hizmete açılışı dolayısıyla gelmiş ve şehri ilk defa demiryolu ile güneyden Anadolu demiryolları ağına bağlamanın sevincini Malatyalılarla yaşamıştı.

