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Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı

17.03.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentteki kutlama programı, Vali Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Mersin Garı'nda muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan treni karşılamasıyla başladı.

Trenden inen gazilerin Vali Pehlivan'a Türk bayrağı vermesinin ardından katılımcılar, bando eşliğinde Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

Buradaki törende, kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tarsus ilçesinde de muharip gazileri taşıyan trenin karşılanmasının ardından Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da katıldı.

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Mersin atatürk kutlama tören

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