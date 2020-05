Atatürk’ün Mezitli’ye ziyareti bu yıl buruk kutlandı

"Olağanüstü bir lider ve devrimci"

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı verirken aynı zamanda birçok önemli işi yapmış olmasının akılların almadığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Atatürk, İstanbul’dan Samsun’a çıkarken vapur dediklerine bakmayın biraz büyükçe bir tekne ile 43 kurmayı ile birlikte daracık bir alanda hareket etti. 3 günde ancak ulaşabildi. Olağanüstü bir lider ve devrimci. Bir insan, nasıl bu kadar çok devrim yapabilir, bu kadar büyük şeyler başarabilir? Savaşlar sırasında yabancı dil öğrenir, matematik, astronomi kitabı yazar. İnsan hayret ediyor. İnsanın aklı almıyor. Bu kadar yoğun çalışma arasında defalarca da Mersin’e geliyor. Özellikle son gezisi Mezitli için son derece önemli. Bugüne kadar çok fazla gündeme gelmese de biz Soli Pompeiopolis’i de gezdiği son ziyaretini anmak istiyoruz. Her zaman bu etkinlikler yapılsın, canlı tutulsun istiyoruz. Korona virüsü tedbirleri kapsamında maalesef ilk toplantımızı daha az kişiyle yapıyoruz ancak biz buna hiç takılmıyoruz. Biliyoruz ki her buluşmamızda on binlerce kişi her zaman hazır şekilde yanımızda yer alıyor” dedi.

Atatürk’ün kültüre, sanata tarihe değer veren çok özel bir lider olduğuna dikkat çeken Tarhan, Soli Pompeiopolis ziyaretinin ayrıntılarını paylaştı. 20 Mayıs 1938’de Mersin’e geldiğini ve 21 Mayıs 1938 Cumartesi Soli’yi gezdiği bilgisini veren Tarhan, “Burada gördüklerinden o kadar etkileniyor ki, ertesi gün bu kez motorlarla denizden gelerek antik liman kısmında ve sütunlu cadde de incelemelerde bulunmuş. İlgililerden bilgi alarak bir süre de deniz kenarında dinlenmiş. Tarıma büyük önem verdiği için çevrede bulunan portakal bahçelerini gezmiş. Bu seyahat Türkiye’deki son İstanbul dışına çıkışı olması nedeniyle de çok önemli. ‘Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız’ sözünü de burada kullanmış” diye konuştu.