Atatürk’ün Nazilli’ye gelişi törenlerle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 83.yılı törenlerle kutlandı.

Nazilli İstasyon Meydanı’nda çelenk töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenler, şiirlerin okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti.

Törende Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, kamu kurum müdürleri, üniversite temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları, gaziler ve vatandaşlar yer aldı.

ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu yaptığı konuşmasında Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin önemini, Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası’nın açılışının tarihsel süreçteki misyonunu ve o günkü tarihi konjonktürü, Nazilli’de 9 Ekim 1937 günü yaşanan coşkuyu anlattı. 9 Ekim’i gelecek kuşaklara aktaracak mekanlar, anıtlar ve yazılı kaynaklar olması gerektiği vurgusuyla konuşmasını tamamladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan törende yaptığı konuşmada, "Bugün Atatürk’ün Milli Mücadele günlerinden itibaren farklı bir yere koyduğu Nazillimize gelişinin 83. yıl dönümü. Bizler de kendisini o gün olduğu gibi sevgiyle, muhabbetle ve saygıyla karşılıyoruz. Hoşgeldiniz, şerefler verdiniz Atam. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nazilli’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi devriminin öncü kentlerinden birisi olmasını istiyordu. Kendisinin, ısrarla bölgede başka şehirlerin, bu yatırım için devreye girmesine rağmen Nazillimizi tercih ve tayin etmesi gurur vericidir. Siyasilerin de lobi faaliyetleriyle şekillenen fabrikalaşmada Nazillimizi milli mücadele’nin kahraman şehirlerinden, mihenk taşlarından birisi olarak tanımladığını ve ödüllendirmek istediğini yakın çevresinden biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün gözünde Nazilli ve Nazillililer güçlü cumhuriyetin, müreffeh bir izdüşümüdür. Atamız bu ve benzer nedenlerle Sümerbank Basma Fabrikası’na ayrı bir değer ve önem vermiştir. Nazilli ve Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası; genç cumhuriyetin hem ekonomik şahlanışının bir parçası hem de sosyal fabrika özelliği ile modern toplumun oluşmasında batının da ötesinde tarihi bir devrimdir. Birçok ayrıntısı ile bizzat ilgilendiği Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün idealize ettiği çağdaşlaşmanın ve adaletli bir büyümenin en somut örneklerinden birisi olmuştur. Bugün ülkemizde Varlık Fonu genel yönetiminin dahi Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası’nı örnek alması takdire şayandır. Kamucu uluslar arası bir güç oluşturmak için 83. yıl önce Nazillimize adım atan Atamıza şükranlarımı sunuyorum. O denli değerli bir armağan bırakmaya, anahtarını almaya geldiği Nazillimize yıllar boyu sosyal, ekonomik ve tarihi birçok katkısı olan bugünün anlam ve önemini hiçbir zaman unutmayacağız. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, hem ilkelerini, hem ülkülerini hem de cumhuriyet değerlerini Nazillimize yakışır şekilde her daim koruyacağız. Söz veriyoruz. Atamızın Nazillimize gelişinin 83. yıldönümü hepimize kutlu olsun. Hoş geldiniz Paşam, sefalar getirdiniz" dedi.

