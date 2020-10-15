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Atatürk’ün Nutuk’taki önemli sözleri ilan panolarına asıldı

İZMİR HABERLERİ  | 15.10.2020 17:23 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta yer alan önemli sözlerini ilçenin dört bir yanında bulunan ilan panolarına astı.Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 yılında, 15-21 Ekim tarihleri arasında TBMM’de Cumhuriyet Halk Fırkası üyelerine yaptığı ve 6 gün süren konuşmasından dikkat çekici noktalar, hazırlanan görseller aracılığıyla vatandaşlara ulaştı.

Atatürk’ün Nutuk’taki önemli sözleri ilan panolarına asıldı

Gaziemir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta yer alan önemli sözlerini ilçenin dört bir yanında bulunan ilan panolarına astı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 yılında, 15-21 Ekim tarihleri arasında TBMM’de Cumhuriyet Halk Fırkası üyelerine yaptığı ve 6 gün süren konuşmasından dikkat çekici noktalar, hazırlanan görseller aracılığıyla vatandaşlara ulaştı. Gaziemir Belediyesi, Nutuk’ta yer alan bu önemli sözleri kent genelindeki ilan panolarına astı.
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Nutuk’un Kuvayı Milliye ve cumhuriyet tarihi açısından önemli bir tarihsel kaynak olduğunu ifade etti.
Başkan Arda, "Nutuk, sadece dönemine değil; günümüze ve geleceğe de ışık tutan, millî bilinci güçlendiren bir kaynaktır. 1919-1927 yılları arasında yaşanan olayları akıcı bir dille ortaya koymaktadır. Atatürk, ‘1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım’ ifadeleriyle başlayan tarihî eserinde çağdaş Türk devletinin kuruluşunun aşamalarını anlatmıştır. Bu eserde, tarihi yapanla yazan adeta aynı kişidir. Mustafa Kemal’in Nutuk’u yazmasının temel nedenlerinden biri, millî tarih bilincini geliştirmektir. Nutuk, yalnız geçmişin bir öyküsü olarak kalmayıp yakın tarihimizden alınan ibret dolu deneyimlerle, millî varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutan yüksek bir değer taşımaktadır. Biz de bu değerleri vatandaşlarımıza ulaştırmak için hazırladığımız Atatürk’ün söylevinden dikkat çekici sözlerin yer aldığı görselleri ilçemizdeki ilan panolarına astık. Bu çalışma ile Atatürk’ün Nutuk ile bir anlamda Gaziemir’e ve İzmir’e seslenmesini istedik. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmeye devam edeceğiz" dedi.

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