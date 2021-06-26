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Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 102'inci yıl dönümü törenle kutlandı

26.06.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu: - "Anadolu'nun birçok noktasına düzenlenen bu ziyaretler Milli Mücadele ruhunu besleyen en önemli unsurlardandır"

Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Başkanı Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 26 Haziran 1919'da Tokat'a geldiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilki bu tarih olmak üzere yaşamı boyunca Tokat'a altı defa geldiğini ifade eden Eroğlu, "Bu ziyaretlerin ilk üçü aynı yıl gerçekleşiyor. Ziyaretler, düşman işgalinin etkisiyle bitap düşen halkı yeniden motive etmek, Milli Mücadele fitilini ateşlemek için ulaşımın zar zor yapıldığı, türlü imkansızlıklar içinde gerçekleşiyor. Anadolu'nun birçok noktasına düzenlenen bu ziyaretler Milli Mücadele ruhunu besleyen en önemli unsurlardandır." dedi.

Eroğlu, Atatürk'ün 26 Haziran 1919'da Tokat Belediyesini de ziyaret ettiğini belirterek, kent ziyaretinde geceyi belediye binasında geçirdiğini dile getirdi.

Atatürk'ün ertesi gün Tokat Belediyesi salonunda şehrin ileri gelenlerine hitap ettiğini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Burada şu tarihi sözleri söylemiştir, 'Hiçbir müdafaa vasıtasına malik olmasak bile, dişimizle, tırnağımızla, zayıf ve dermansız kollarımızla mücadele ederek şeref ve haysiyetimizi, namusumuzu korumayı gerekli görüyorum. Tarih bize vatan uğrunda canını, malını esirgemeyen milletlerin asla ölmediklerini, hala yaşadıklarını göstermektedir. Ben hayatımı hiçbir zaman milletimden üstün görmedim ve görmeyeceğim. Her an memleket için şerefimle ölmeye hazırım.' Vatanın ve milletin kurtuluşu için gösterilen çaba, yaşanan azim ve heyecan, bundan daha etkili hangi sözlerle anlatılabilir?"

Konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Törene, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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