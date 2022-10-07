Atawich, "Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı"na katılacak

İSTANBUL (AA) - Atawich, 27-30 Ekim'de İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri Sanat Merkezi'nde düzenlenecek, bölgenin en büyük "Bayim olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik" fuarında yeni iş ortaklarıyla buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu buluşmanın, Atawich markasının kurucusu Ata Ghoutbi ve Genel Müdürü Seçkin Baldan öncülüğünde gerçekleşeceği bildirildi.

Açıklamada "Hedefimiz, kendi mottomuzla uyum içinde devam edebileceğimiz yeni franchise birliktelikleriyle ürün lezzeti ve doyuruculuğu tüm dünyaya yaymaktır." ifadesi kullanıldı.

Atawich, bol malzeme, "dev lezzet" ve kaliteyi hedefleyerek çıktığı yolda hizmet vermeye devam ediyor. Atawich, 27-30 Ekim'deki fuarda "mutlu müşteri, mutlu franchise, mutlu çalışan" mottosunu yeni ekip arkadaşlarıyla birlikte sürdürmeye hazırlanıyor.

