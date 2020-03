ATB Başkanı Ali Çandır: "Katil rejime karşı devletimizin yanındayız"

ATB Başkanı Ali Çandır, "Karşımızda insanlıktan nasibini almamış kendi yurttaşlarının bile canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Katil rejime karşı alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" dedi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanlığında 81 ilde Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve STK ile Suriye’deki olaylara ilişkin ortak açıklama yapıldı. ATB Başkanı Ali Çandır, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını ifade ederek, "Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" temennisinde bulundu.

"Alınacak her kararın arkasındayız"

Türkiye’nin bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini aktaran Çandır, "Bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatıyla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu herkes bilsin ki biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" diye belirtti.