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ATB Başkanı Yavuz, üretici ve tüccarı lisanslı depo desteklerinden faydalanmaya çağırdı

23.06.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATB Başkanı Yavuz, üretici ve tüccarı lisanslı depo desteklerinden faydalanmaya çağırdı

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, lisanslı depoculuğun avantajlarının her geçen gün daha fazla üretici tarafından anlaşıldığını belirterek, "Ürünü gerçek fiyatından, doğru zamanda, devlet desteğiyle satma ve depolama imkanı sunan bu sistemden faydalanın." ifadelerini kullandı.

Yavuz, yazılı açıklamasında, lisanslı depolara teşviklerin başladığı 2014'ten bu yana 264,3 milyon lira destek sağlandığı bilgisini vererek, bu desteklere kira, nakliye ve analiz desteği olarak 116,7 milyon lira ek ödeme yapıldığını, desteklerden 83 bin 929 üreticinin faydalandığını kaydetti.

Lisanslı depoculuğun sağladığı olanakları kullanan üreticilerin ürününü sağlıklı ve sigortalı depolarda sakladığına dikkati çeken Yavuz, "Üreticilerimiz ürünlerini hasat zamanı oluşan düşük fiyatlardan elden çıkartmak zorunda kalmadı ve istediği zaman, istediği miktarda sattı. Ürünü gerçek fiyatından, doğru zamanda, devlet desteğiyle satma ve depolama imkanı sunan bu sistemden faydalanın." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren güncellenmiş desteklerin üretici ve tüccara hayırlı olması temennisinde bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

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