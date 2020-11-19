ATB Başkanları, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na online katıldı

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirilen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na video konferans ile katılım sağladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yrd. Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgın sürecinde yoğun bir mesai harcadıklarını, tüm sorun ve önerileri bir araya getirerek Türkiye Ekonomi Şurası’nın ardından ilgili bakanlıklara ileteceğini belirtti.

Cesur ve ezber bozan, yeni yapısal reform hamlelerinin küresel rekabette Türkiye’yi öne çıkaracağını belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, mevzuata uygun yapılacak reformlarda kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulmasının ve istişarenin güçlendirilmesinin faydalı olacağını ifade etti.

81 il, 160 ilçe ile bölgelerinin kanaat önderleri olan Oda/Borsa Başkanları başta olmak üzere yaklaşık 3 bin kişinin video konferans ile katılım sağladığı Ekonomi Şurası’nda Hisarcıklıoğlu, pandemi sürecinde yoğun bir mesai harcayarak il ve ilçelerin sorunlarını dile getirdikleri, öneri hazırladıkları, yereldeki ekonomik sıkıntıları tespit ederek istişare edip taleplerini aktardıkları için emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin genel kurul, şura ve çeşitli etkinliklerine katılmaya önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizin bağrından çıkıp gelen tüm kesimlerle bizim iş dünyamızdır. Her husus gibi ekonomi de sanayi de ticaret de bir gönül işidir, bir adanmışlık işidir. Biz kendisi de esnaflıktan, ticaretten gelen bir siyasetçi olarak daima girişimcilerimizle, sanayicilerimizle, ticaret erbabımızla, esnafımızla, sanatkarımızla bir arada olduk” dedi.

Türkiye’nin son 18 yıldır büyük bir mesafe kat ettiği demokrasi ve kalkınma yolculuğunda 365 Oda/Borsa’nın lokomotif vazifesi gördüğünü ifade eden Erdoğan, “Her oda ve borsamız kendi üyelerine çağın gerektirdiği en ileri hizmetleri vermenin yanında Türk ekonomisine de çok önemli katkılarda bulundu” dedi.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na video konferans ile katılan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nın kamu-özel sektör başta olmak üzere iş dünyasının beklenti, görüş ve önerilerini iletmek adına önemli bir organizasyon olduğunu, belirterek “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na video konferans ile katılım sağladık. Cumhurbaşkanımızın üretim, yatırım, istihdam ve ihracata yönelik açıklamış olduğu yol haritasının bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine ivme kazandıracağı inancındayız” dedi.

