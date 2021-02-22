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ATB ve Tarım Orman İl Müdürlüğünden pandemi günlerinde tarım eğitimi

22.02.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde Aralık 2020’de hayata geçirilen Pandemi Günlerinde Tarım Eğitim Programı “ekmek” eğitimi ile devam ediyor.“Tohumdan Ateşe Ekmek” eğitimi 27 Şubat’ta başlayacak, 21 Mart’a kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları devam edecek.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde Aralık 2020’de hayata geçirilen Pandemi Günlerinde Tarım Eğitim Programı “ekmek” eğitimi ile devam ediyor.
“Tohumdan Ateşe Ekmek” eğitimi 27 Şubat’ta başlayacak, 21 Mart’a kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları devam edecek. Belgeli, ücretsiz, online eğitim programı içerisinde workshoplar da yapılacak. Eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara belge verilecek.
Program çerçevesinde 27 Şubat’ta unlu mamüller marka danışmanı Mine Ataman’ın anlatımıyla ekmeğin doğuşu, 28 Şubat’ta günümüzde ekmeğin geldiği nokta anlatılacak. 6 Mart’ta Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Thomas Zimmermann “Toprağı işleyen ekmeği dişler” neolitik çağda tarım ve buğday üretiminin sallantılı başlangıcını anlatacak. 7 Mart’ta düzenlenecek workshopta Mine Ataman, 3 ekşi maya tarifi verecek.
13 Mart’ta Mine Ataman dünyada ve Türkiye’de ekmek kültürü ve ekmekçilik sektörü ile Almanya’nın Pumpernickel ekmeğini anlatacak. 14 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Güven Şahin ve Mine Ataman’ın anlatımıyla coğrafi işaret ve marka ekmekler hakkında bilgi verilecek. 20 Mart’ta Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, beslenme ve ekmeği katılımcılara anlatacak. 21 Mart’ta düzenlenecek workshopta Mine Ataman 3 farklı tahıldan siyez ekmeği, buğday ekmeği ve ciabatta ekmeğinin yapımını anlatacak.
"Herkes kendi ekmeğini yapacak"
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, pandemi günlerinde tarım eğitimine sofraların vazgeçilmezi ekmekle devam edeceğini belirtti. 12 bin yıllık geçmişe sahip Anadolu’nun buğdayın anavatanı olduğunu ve ekmeğin bu topraklardan doğduğunu kaydeden Çandır, “Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir dönemde, tarihimizde, kültürümüzde ve beslenmemizde önemli bir yeri olan ekmeği işlemek istedik. Katılımcıların büyük zevkle takip edeceği bir eğitim programı olacağını düşünüyorum. Eğitimin ardından herkes kendi ekmeğini yapacak” dedi.
"Peynir, ekmek, zeytin üçlemesi"
Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, ekmeğin günlük hayatımızın vazgeçilmezi olduğunu belirtirken, pandemi döneminde sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bir ay sürecek ekmek eğitimi vereceklerini belirtti. Daha önce zeytin ve peynir ile ilgili eğitim verdiklerini anımsatan Karaca, “Ekmek eğitimi ile bu üçlemeyi tamamlıyoruz” dedi. Eğitime ilginin yoğun olduğunu bildiren Karaca, İran, Suriye, Bulgaristan, ABD, KKTC, Suudi Arabistan, Almanya, Belçika, Macaristan, Fransa, Avusturya gibi bir çok ülkeden çok sayıda başvuru geldiğini söyledi.

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