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  4. ‘Ateş Böceğim’ şarkısı ile tanınıyordu! Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

‘Ateş Böceğim’ şarkısı ile tanınıyordu! Baha Boduroğlu hayatını kaybetti

20.07.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Gençlik Başımda Duman' albümünün 'Ateş Böceğim' şarkısıyla tanınan usta sanatçı Baha Boduroğlu hayatını kaybetti. Boduroğlu, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Usta sanatçı Baha Boduroğlu'ndan acı haber geldi. ‘Gençlik Başımda Duman’ albümünün en ünlü parçası ‘Ateş Böceğim’ şarkısı ile tanınan Boduroğlu, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Usta oyuncu Baha Boduroğlu hayatını kaybetti.

Acı haberi sunucu Hakan Eren Twitter hesabından duyurdu: “Usta müzisyen Baha Boduroğlu’nu kaybettik. İçim yanıyor şu an. Yıllarım geçti onunla babam gibiydi Türk pop müziğine katkıları ve yaptıkları asla unutulmayacak. Dünya tatlısı insandı. Mekanı cennet olsun.”

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BAHA BODUROĞLU KİMDİR?

Baha Boduroğlu, 3 Şubat 1947’de İstanbul Laleli'de doğdu. Gençlik yıllarında Kent Oyuncuları, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Güzin Sokullu ile burada tanıştı. İkili daha sonra Selmi Andak’ın tavsiyesi üzerine kendilerini tamamen müziğe adadı. İkili, ilk 45'liklerini 1971 yılında çıkarttı. Boduroğlu ile Aysel Gürel tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladılar. “Gençlik Başımda Duman” albümü o yılın en satan yapımlarından oldu.

2001 yılında Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen ve Selçuk Alagöz ile beraber Eski Dostlar adlı bir müzik grubu kurdular.

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