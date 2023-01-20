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ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! Yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları 2. bölüm özeti

20.01.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları 2. bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. Geçen hafta Cuma günü ilk bölümü yayınlanan dizi, izleyicilerden oldukça güzel tepkiler almıştı. Görkem Sevindik, Hande Soral Demirci, İlayda Alişan, Erdem Şanlı ve Emir Çubukçu'nun başrollerini paylaştığı hikayede bu akşam yeni bölüm yayınlanacak. Peki Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 2. bölüm özeti...

ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! Yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları 2. bölüm özeti

Ateş Kuşları 2. bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak. Geçen hafta yayın hayatına başlayan dizi, ilk bölümüyle izleyiciyi çekmeyi başardı. Oldukça iyi reyting sonuçları alan dizi sezona iyi bir başlangıç yaptı. Geçen hafta Ateş Kuşları'nın ilk bölümünü izleyenler bugün ikinci bölüm için araştırmalarına başladı. Peki Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 2. bölüm özeti ve ayrıntılar...

ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM ÖZETİ

ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları geçen hafta yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Bu akşamki yeni bölüm için yayınlanan fragman da izleyicilerin oldukça ilgisini çekti.

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Ateş Kuşları 2. bölümde Barbaros Komiser, Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü sonunda tutmuş, kızı Lara'yı bulmuştur. Ancak Lara bebek sahipsiz değildir. O artık Ateş Kuşları'nın Gülayşesi'dir. Barbaros, Gülayşe'yi kardeşlerinden ayırmayı nasıl başaracak bu akşam belli olacak. Ateş Kuşları ise kimliksizlik ve parasızlık yüzünden yuvalarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya geleceklerdir.

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Geçmişte ise Çatal'dan kaçan ve başlarını sokacak bir damları olmayan Köksüz Tayfa kırk günlük bir bebekle sokağa düşmüşlerdir. Çöpte buldukları bebeğe aile olan Köksüzler, minik bebeklerini hayatta tutabilmek için nelerle mücadele edecekler?

ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM İZLE

Atv'nin sevilen yeni dizisi Ateş Kuşları bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranda olacak. İzleyiciyi hem duygulandıracak hem de heyecan uyandıracak yeni bölüm oldukça merak ediliyor.

ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

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