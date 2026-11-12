MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı boşanıyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın boşanacağına dair iddialar bir kez daha gündeme geldi. Selahattin Paşalı çıkan haberler sonrası sessizliğini bozdu.

'Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı boşanıyor' denmişti! Sessizliğini bozdu
Öznur Yaslı İkier

“Ömer”, “Masumiyet Müzesi”, "Kıskanmak" gibi projelerle adından söz ettiren Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına almıştı.

Aylar önce evliliklerinde kriz yaşayan çift, yaptıkları yazılı açıklamayla zor bir süreçten geçtiklerini ve kendi içlerinde bazı konuları çözmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

Bu açıklamadan günler sonra sıkıntılı günleri geride bırakan ve birlikte tatile çıkan Lara-Selahattin Paşalı, bir kez daha ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı boşanıyor denmişti! Sessizliğini bozdu 1

BOŞANMA İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz günlerde bir davete tek başına katılan Selahattin Paşalı ile eşinin yine sıkıntılı günler geçirdiği hatta boşanma kararı aldığı öne sürüldü.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tüm bu haberlerin ardından Selahattin Paşalı, sessizliğini bozdu. Oyuncu, sosyal medya hesabından menajerlik şirketinin yaptığı yazılı açıklamayı paylaştı.

Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı boşanıyor denmişti! Sessizliğini bozdu 2

Paşalı'nın aile birliğine dair iddiaların asılsız olduğunun söylendiği paylaşımda “Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması, söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir. Kamuoyuna açık bir mesleği icra etmek, kişinin özel hayatı hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini ve bunların haber adı altında sunulmasını kabul etmesini gerektirmez” ifadeleri yer aldı.

400.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

400.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kendisinden 10 yaş küçük rol arkadaşıyla aşk yaşıyor' iddiası'Kendisinden 10 yaş küçük rol arkadaşıyla aşk yaşıyor' iddiası
'Müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklandı! Mahkemeden flaş karar'Müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklandı! Mahkemeden flaş karar

Anahtar Kelimeler:
Selahattin Paşalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bekletilmesin' dedi, hazırlık başladı! Sarıgül detayı

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Uymayana para cezası

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Uymayana para cezası

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.