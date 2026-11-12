'Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı boşanıyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

“Ömer”, “Masumiyet Müzesi”, "Kıskanmak" gibi projelerle adından söz ettiren Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına almıştı.

Aylar önce evliliklerinde kriz yaşayan çift, yaptıkları yazılı açıklamayla zor bir süreçten geçtiklerini ve kendi içlerinde bazı konuları çözmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

Bu açıklamadan günler sonra sıkıntılı günleri geride bırakan ve birlikte tatile çıkan Lara-Selahattin Paşalı, bir kez daha ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

BOŞANMA İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz günlerde bir davete tek başına katılan Selahattin Paşalı ile eşinin yine sıkıntılı günler geçirdiği hatta boşanma kararı aldığı öne sürüldü.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tüm bu haberlerin ardından Selahattin Paşalı, sessizliğini bozdu. Oyuncu, sosyal medya hesabından menajerlik şirketinin yaptığı yazılı açıklamayı paylaştı.

Paşalı'nın aile birliğine dair iddiaların asılsız olduğunun söylendiği paylaşımda “Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması, söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir. Kamuoyuna açık bir mesleği icra etmek, kişinin özel hayatı hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini ve bunların haber adı altında sunulmasını kabul etmesini gerektirmez” ifadeleri yer aldı.