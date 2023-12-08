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ATEŞ KUŞLARI 34. BÖLÜM ATV CANLI İZLE! Ateş Kuşları saat kaçta, bugün var mı? ATV yayın akışı

08.12.2023 18:27 | Son Güncelleme:
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Ateş Kuşları 34. bölüm full izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın ve başrolde olduğu ATV'nin ilgiyle izlenen dizisinin yeni bölümü bekleniyor. Babasını bulan Ali, kimliğine kavuşabilmek için kardeşini de bulmak zorunda. Yayınlanan fragmana göre Ali kardeşini bulmak üzere. Peki, Ateş Kuşları saat kaçta, bugün var mı? Son bölüm özeti ve ATV yayın akışı ile Ateş Kuşları 34. bölüm izle ekranı...

Ateş Kuşları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Ali Önsöz ve Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getirdi. ATV'nin cuma akşamlarının en sevilen yapımlarından olan dizisi Ateş Kuşları, yeni bölümü ile büyük bir heyecanla bekleniyor. Gülayşe ve Barbaros'un neler yaşayacağı dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Beş sokak çocuğunun zorlu hayatının anlatıldığı Ateş Kuşları dizisi 34. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Ateş Kuşları 34. bölüm detayları ve ATV yayın akışı...

ATEŞ KUŞLARI SAAT KAÇTA, BUGÜN VAR MI?

Ateş Kuşları her hafta cuma günü ekrana geliyor. ATV'nin sevilen ve konusuyla ilgi çeken dizisi Ateş Kuşları her cuma saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Sokak çocuklarının hikayesini anlatan dizi Ateş Kuşları 34. bölüm ile bu akşam ekranda olacak.

ATEŞ KUŞLARI 33. BÖLÜM ÖZETİ

Ragıp, Ali'nin kimliği karşılığında öyle büyük bir şey ister ki herkes deliye döner ancak Gülayşe artık abisinin Mercan'a ve kız kardeşine bir an önce ulaşmasını istemektedir. Ragıp bu kadar büyük ne istemiş olabilir? Peki, Gülayşe herkesin lafını çiğneyip istediği şeyi gerçekten verecek mi? Gülayşe, Barbaros ile Gözde'yi romantik bir yemek yerken basar ve Barbaros'u terk eder! Ancak bu bir oyundur çünkü tüm engelleri yakıp yıkmış aşkları, bir Gözde rüzgarıyla sarsılacak değildir. Barbaros'la Gülayşe'nin ellerini ayırmak hele hiç kolay değildir! Barbaros bir yandan da nasıl evlilik teklifi edeceğini düşünürken Nazmiye onların oyunlarına inanacak mıdır?

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ATEŞ KUŞLARI 34. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

Ateş Kuşları'nın yıllarca imkansız olduğuna inandığı o an sonunda gelir ve Mercan'la Ali nişan yüzüklerini takarlar. Artık aşmaları gereken tek engel Perihan'dır. Ali ve kız kardeşi Emine kavuşurlar. Bir duygu seli yaşanır ancak kavuşma büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Diğer yandan Gülayşe, Barbaros ve Kara, Nazmiye'ye son darbeyi vururlar ve Nazmiye ile Ragıp her şeylerini kaybederler!

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ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Aldatmak

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