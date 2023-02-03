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Ateş Kuşları 4. Bölüm izle TEK PARÇA! Ateş Kuşları hangi gün oynuyor? 3 Şubat Atv yayın akışı

03.02.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları 4. bölüm akşam ATV ekranlarında olacak. Maratona iyi reyting sonuçlarıyla başlayan dizi, izleyicilerden oldukça güzel tepkiler almıştı. Görkem Sevindik, Hande Soral Demirci, İlayda Alişan, Erdem Şanlı ve Emir Çubukçu'nun başrollerini paylaştığı hikayede bu akşam yeni bölüm yayınlanacak. Peki Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları hangi gün oynuyor? İşte 4. bölüm özeti...

Ateş Kuşları 4. Bölüm izle TEK PARÇA! Ateş Kuşları hangi gün oynuyor? 3 Şubat Atv yayın akışı

Ateş Kuşları bu hafta da izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Görkem Sevindik ve Hande Soral Demirci'nin başrolde olduğu dizi yayınlandığı haftadan beri iyi bir izlenme oranına sahip. Ateş Kuşları'nı izlemek isteyenler dördüncü bölüm için araştırmalarına başladı. Peki Peki Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları hangi gün oynuyor? İşte 4. bölüm özeti...

ATEŞ KUŞLARI. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar. Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

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Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir. Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?

ATEŞ KUŞLARI HANGİ GÜN OYNUYOR?

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları hangi gün yayınlanıyor merak edildi. İzleyicilerin heyecanla beklediği dizi her hafta cuma günü Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

3 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

01:30Kuruluş Osman
04:00Mutfak Bahane
06:00Hercai
07:00Kahvaltı Haberleri
08:30Nihat Hatipoğlu İle
10:00Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00Atv Gün Ortası
14:00Mutfak Bahane
16:00Esra Erol'da
19:00Atv Ana Haber Bülteni
20:00Ateş Kuşları
22:30Ateş Kuşları

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