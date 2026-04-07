Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan Kupası'nda attığı tüm goller iptal edildi. Kariyerinde 1000 gole ulaşma hedefiyle yanıp tutuşan Ronaldo'ya gelen bu haber tüm keyifleri kaçırdı.

GOL SAYISI YENİDEN HESAPLANDI! 961'E DÜŞTÜ

FIFA'nın Suudi Arabistan Kupası'nı tanımasına rağmen organizasyonun dostluk turnuvası olarak geçmesi gollerin silinmesine neden oldu. Bu güncellemeyle birlikte Ronaldo'nun güncel gol sayısı 961'e geriledi.

RONALDO CEPHESİNDE MORALLER BOZULDU

Kariyerinin son döneminde tek hedefi 1000 gole ulaşmak olan Cristiano Ronaldo'ya yapılan bu darbe moralleri bir hayli bozdu. Motivasyonunun çok düştüğü öğrenilen Ronaldo'nun Suudi Arabistan Federasyonuyla bu konuyu görüşeceği ve gollerinin geri alınması için başvuruda bulunacağı açıklandı.