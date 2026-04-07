Gözaltına alınan Simge Sağın'ın erkek arkadaşından itiraf: "Gizlice kullandım haberi yoktu"

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen ünlü şarkıcı Simge Sağın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağın'ın erkek arkadaşı, evde ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Simge’nin bu konudan hiçbir şekilde haberi yoktur. Hatta içtiğimi dahi bilmiyor. Evde bulunan tüm malzemeler bana aittir" beyanında bulundu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler neticesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek' suçlarına iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı. Operasyonlarda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı belirtildi.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerden Melek Mosso, Simge Sağın, İlkay Şencan adliyeye sevk edildi. İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise serbest brakıldı.

"GİZLİCE İÇTİM SİMGE'NİN HABERİ YOKTU"

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, şarkıcı Simge Sağın'ın evinde bulunan uyuşturucu maddeyle ilgili erkek arkadaşı beyanda bulundu. Sağın'ın erkek arkadaşı ifadesinde, 6 Nisan gecesi birlikte bir ödül törenine katıldıktan sonra Simge Sağın’ın evine geçtiklerini anlatarak, gece ilerleyen saatlerde Simge Sağın üst katta uyurken kendisinin alt katta bulunan çantasındaki esrarı çıkardığını söyledi. Şüpheli, “Günün stresli geçmesi nedeniyle çantamda bulunan maddenin yarısını içtim, kalan kısmını ise mutfakta bulduğum bir kutunun içine koydum" dedi. Evde ele geçirilen uyuşturucu madde, öğütme aparatı ve sigara sarım kağıdının kendisine ait olduğunu savunan şüpheli, ifadesinde “Simge’nin bu konudan hiçbir şekilde haberi yoktur. Hatta içtiğimi dahi bilmiyor. Evde bulunan tüm malzemeler bana aittir” beyanında bulundu.

