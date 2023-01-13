Ateş Kuşları dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte yeni dizi Ateş Kuşları oyuncuları ve isimleri

Ateş Kuşları dizisi konusu ve oyuncuları gündem oldu. ATV’de yayın hayatına başlayacak olan Ateş Kuşları’nın proje tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Dizi her hafta cuma akşamları yayınlanacak. Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakterine İlayda Alişan hayat veriyor. Mercan’ın çocukluğunu ise Almira Tuana Albay canlandırıyor.

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Ateş Kuşları, "aile olmak ne demek" diye soracak ve birbirine kan bağı ile değil, can bağı ile bağlı bir ailenin hayatta ve birlikte kalma savaşını anlatacak.

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ OYUNCULARI

Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan üstlenirken dizi kadrosunda ayrıca Erdem Şanlı ve Emir Çubukçu gibi isimler yer alıyor. Dizideki çocukluk karakterlerine ise Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur hayat veriyor.

GÜLAYŞE - İLAYDA ALİŞAN

MERCAN - HANDE SORAL

BARBAROS - BURAK TOZKOPARAN

ALİ - GÖRKEM SEVİNDİK

ZIPKIN - ERDEM ŞANLI

SABİT - EMİR ÇUBUKÇU

NERMİN - HİLAL UYSUN

MENDERES - SERKAN ERCAN

ÇOCUK OYUNCULAR

MERCAN - ALMİRA TUANA ALBAY

SABİT - FUAT FATİH ODABAŞI

ZIPKIN - BERKE OBUZ

KARA - UMUT EGE BAŞTEMUR

