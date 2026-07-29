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Nigthcall şarkısıyla dünyaca tanınan DJ Kavinsky evinde ölü bulundu

Fransız elektronik müzik sanatçısı Kavinsky'nin hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan ve ölüm sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmayan DJ Kavinsky, Nightcall isimli şarkısıyla dünya çapında ün kazanmıştı.

Nigthcall şarkısıyla dünyaca tanınan DJ Kavinsky evinde ölü bulundu
Mustafa Fidan

Elektronik müzik dünyasının en tanınan isimlerinden biri olarak gösterilen Fransız DJ ve prodüktör Kavinsky hayatını kaybetti.

Nigthcall şarkısıyla dünyaca tanınan DJ Kavinsky evinde ölü bulundu 1

ÜNLÜ DJ KAVINSKY EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Vincent Belorgey, Paris'teki evinde ölü bulundu. Sanatçının yaşamını yitirdiğinin açıklanmasının ardından Paris Savcılığı tarafından resmi soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Yetkililer, ölüm nedeninin henüz netlik kazanmadığını ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Nigthcall şarkısıyla dünyaca tanınan DJ Kavinsky evinde ölü bulundu 2

DÜNYACA ÜNLÜ DJ KAVİNSKY KİMDİR?

Kavinsky, gerçek adıyla Vincent Belorgey, 31 Temmuz 1975'te Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi. Müzik kariyerine 2000'li yılların başında adım atan sanatçı, 1980'lerin elektronik müzik ve sinema estetiğinden ilham aldı.

Nigthcall şarkısıyla dünyaca tanınan DJ Kavinsky evinde ölü bulundu 3

Kariyerindeki en büyük çıkışı, 2010 yılında yayımlanan "Nightcall" ile yakaladı. Şarkının 2011 yapımı Drive filminin açılış sahnesinde kullanılması, Kavinsky'nin adını dünya çapında duyurmasını sağladı. Daha sonra yayımladığı OutRun (2013) ve Reborn (2022) albümleriyle elektronik müzik kariyerini sürdüren sanatçı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kapanış törenindeki performansıyla da geniş yankı uyandırmıştı. 28 Temmuz 2026'da hayatını kaybeden Kavinsky, 50 yaşındaydı.

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Müzik ölü bulundu sanatçı
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