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Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik oğlunu paylaştı görenler gözünü alamadı!

17.03.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları dizisinde Ali Ateş rolüne hayat veren Görkem Sevindik, oyunculuğunun yanı sıra aile hayatıyla da gündemde. Başarılı oyuncu, Instagram hesabında oğlu Marsel'in fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafları görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik oğlunu paylaştı görenler gözünü alamadı!

Görkem Sevindik, sessiz sedasız eşi Kübra Siyahdemir ile dünya evine girmişti. Başarılı oyuncunun gizlice evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu evlilikten bir de oğlu olan Sevindik, aile fotoğraflarını sosyal medyada ara sıra paylaşıyor. Oğlu Marsel'in fotoğraflarını paylaşan oyuncuya binlerce yorum geliyor.

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Kübra Siyahdemir ile dünyaevine giren ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Görkem Sevindik, sosyal medyayı çok aktif kullanmıyordu. Oyuncu, baba olduktan sonra kural bozdu. Oğlunun fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncuya adeta yorum yağıyor.

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"OĞLUM DİYE DEMİYORUM..."

Görkem Sevindik, oğlu Marsel'in bir fotoğrafını paylaşıp "Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır" yazmıştı.

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"Ramo", "Söz" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi birçok projede rol alan Görkem Sevindik daha önce de, "Her zaman çok sade, herkesin çok rahat edeceği, gönlümüzce eğleneceğimiz, yeşillikler içinde bir düğün istedim. Kübra'yla bu konuda hemfikir olduğumuz için şanslıyım." demişti.

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