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  4. Ateş Kuşları'nın güzeli İlayda Alişan imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Ateş Kuşları'nın güzeli İlayda Alişan imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.07.2024 11:40
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Son dönemde hem özel hayatı hem de başarılı oyunculuğu ile gündemden düşmeyen İlayda Alişan şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Saçlarını kestiren güzel oyuncu son halini 'sevdiniz mi?' notu ile paylaştı. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Bir Çocuk Sevdim, Serçe Sarayı, Masumiyet, Seversin ve Ateş Kuşları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu İlayda Alişan son dönemde özel hayatıyla gündmde.

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Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

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Saçlarını kestiren ünlü oyuncu son halini 'Giderek kısalan saçlarımı sevdiniz mi?' notu ile paylaştı. Alişan'ın bu gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'çok yakışmış', 'harika görünüyorsun', 'Güzellim sen her haline güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Ateş Kuşları
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