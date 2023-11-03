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ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM CANLI İZLE! Ateş Kuşları hangi gün, 29. bölüm bu akşam var mı? ATV yayın akışı

03.11.2023 19:07 | Son Güncelleme:
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Ateş Kuşları son bölüm canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın ve başrolde olduğu ATV'nin ilgiyle izlenen dizisinin yeni bölümü bekleniyor. Kara'ya böbreğini veren Ali sayesinde Kara ile Ateş Kuşları arasında buzlar erimişti. Peki, Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? İşte Ateş Kuşları 29. bölüm Atv canlı izle ekranı ile son bölüm özeti

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM CANLI İZLE! Ateş Kuşları hangi gün, 29. bölüm bu akşam var mı? ATV yayın akışı

Ateş Kuşları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getirdi. ATV'nin cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan dizisi Ateş Kuşları, yeni bölümü ile büyük bir heyecanla bekleniyor. Gülayşe ve Barbaros'un neler yaşayacağı dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Heyecanın iyice arttığı Ateş Kuşları 29. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Ateş Kuşları 29. bölüm detayları ve ATV yayın akışı...

ATEŞ KUŞLARI 28. BÖLÜM ÖZETİ

Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyor. Gülayşe, müebbetle suçlanan Zıpkın ve daha önce onun yüzünden terk edilen Kara arasından hangisini kurtarmayı seçecek? Yoksa Köksüzler'in en küçüğü bu çıkmaza farklı bir çözüm mü getirecek? Hüma; Kara'dan, Zıpkın da hapishaneden kurtulunca artık aralarında hiçbir engel kalmaz. Onlar birbirlerine kavuşurken, Sare hissettiği bu kırgınlığa bir ad koyabilecek mi? Peki Zıpkın, Sare'yle paylaştıklarını bir anda unutabilecek mi?

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM CANLI İZLE!

Çatal tam da suçlarının bedelini ödemek üzere hapishaneye düşmüşken beyninde bir pıhtı atması sonucunda demans olur ve evde bakıma muhtaç bir hastaya dönüşür. Çatal'ın hiçbir bedel ödemeden her şeyi unutmuş olması Barbar'ın dünyasını karartır. Bu karanlık günlerde Köksüzler ve Gülayşe onu bir an olsun yalnız bırakmazlar ve yoluna ışık tutmaya çalışırlar. Peki Barbaros, Gülayşe'nin de desteğiyle, uğrunda sevdiği kızı terk ettiği muhtaç adama bakmayı kabul edecek mi? Çatal tehdidinden de kurtulduklarına göre, artık Ali ve Mercan arasındaki tek engel kimliklerinin olmayışıdır. Ali, büyük aşkı Mercan için onu daha beş yaşındayken Çatal'a satan babasının peşine düşer. Bu arayış Ali'ye geçmişin kapılarını aralar ancak orada hiç beklemediği şeyler bulacaktır!

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Cennetin Gözyaşları

Günün Magazin olayları


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