Selin Soydan Evlilik Güzeldir dizisiyle anlaştı!

TRT1’in "Evlilik Güzeldir" dizisinin çekimleri salı günü başladı. Greative Film Company imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Serap Daşman Koçak oturuyor. Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi’nin yazdığı dizinin kadrosunda yer alan Selin Soydan, “Melek Yener” rolüne hayat veriyor.
Dizide Selin Soydan’ın oynadığı Melek, Sinan’ın (Emre Bey) iş arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.
Sinan ile Mesut Bahtiyar’ın (Fikret Kuşkan) kızı Yasemin (İlayda Alişan) büyük aşk yaşarken aileler açısından işler başkadır.
Sinan’ın annesi gelin adayı olarak oğluna Melek’i uygun görmektedir. İki aile arasındaki modernlik ve geleneksellik çatışması dikkat çeker.
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