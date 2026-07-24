Nevşin Mengü'den Gökhan Özoğuz'un Ahbap ifadesine sert tepki! "Keşke o zaman yüzü olmasaydınız"

Gökhan Özoğuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında ifade verdi. İfadesinde Özoğuz, Haluk Levent'le tanışıklığı olmadığını ve Ahbap Derneği'ne herhangi bir para transferi bulunmadığını söyledi.

Nevşin Mengü Athena Gökhan'ın sözlerine tepki gösterdi. Mengü "Gökhan demiş ki 'Haluk Levent’in güvenilmez tarafları olduğunu biliyordum, hiç bağış yapmadım.' Ya keşke o zaman biliyorduysanız bu adamın zaaflarını. Bak kendiniz bile bağış vermeyecek kadar güvenmemişsiniz. Hani keşke o zaman yüzü de olmasaydınız bu işlerin değil mi? İnsanların bu kadar değer verdiği sanatçılar, ekran yüzleri..." dedi.

Nevşin Mengü konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ama tabii şöyle oluyor ya hep söylüyorum bak bu Haluk Levent meselesiyle beraber işte neyse yani muhalif mahallede diyelim, hepimizin şeyi konuşması düşünmesi lazım. Ya bu linç kültürü çok kötü bir şey. Çünkü iki taraflı işliyor bu. Bir rüzgar geliyor. Şimdi birisini ya orantısız öveceksin övmezsen de linç yiyorsun. Mesafeli olunca linç yiyorsun, satılmışsın oluyor. Şüphe duymak gerekiyor."