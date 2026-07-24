MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nevşin Mengü'den Gökhan Özoğuz'un Ahbap ifadesine sert tepki! "Keşke o zaman yüzü olmasaydınız"

Ahbap soruşturması kapsamında ifade veren Gökhan Özoğuz'un "Haluk Levent'e hiç bağış yapmadım" sözleri gündem oldu. Gazeteci Nevşin Mengü, Özoğuz'un açıklamalarına sert tepki göstererek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Nevşin Mengü'den Gökhan Özoğuz'un Ahbap ifadesine sert tepki! "Keşke o zaman yüzü olmasaydınız"

Gökhan Özoğuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında ifade verdi. İfadesinde Özoğuz, Haluk Levent'le tanışıklığı olmadığını ve Ahbap Derneği'ne herhangi bir para transferi bulunmadığını söyledi.

Nevşin Mengü den Gökhan Özoğuz un Ahbap ifadesine sert tepki! "Keşke o zaman yüzü olmasaydınız" 1

Nevşin Mengü Athena Gökhan'ın sözlerine tepki gösterdi. Mengü "Gökhan demiş ki 'Haluk Levent’in güvenilmez tarafları olduğunu biliyordum, hiç bağış yapmadım.' Ya keşke o zaman biliyorduysanız bu adamın zaaflarını. Bak kendiniz bile bağış vermeyecek kadar güvenmemişsiniz. Hani keşke o zaman yüzü de olmasaydınız bu işlerin değil mi? İnsanların bu kadar değer verdiği sanatçılar, ekran yüzleri..." dedi.

Nevşin Mengü konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Nevşin Mengü den Gökhan Özoğuz un Ahbap ifadesine sert tepki! "Keşke o zaman yüzü olmasaydınız" 2

"Ama tabii şöyle oluyor ya hep söylüyorum bak bu Haluk Levent meselesiyle beraber işte neyse yani muhalif mahallede diyelim, hepimizin şeyi konuşması düşünmesi lazım. Ya bu linç kültürü çok kötü bir şey. Çünkü iki taraflı işliyor bu. Bir rüzgar geliyor. Şimdi birisini ya orantısız öveceksin övmezsen de linç yiyorsun. Mesafeli olunca linç yiyorsun, satılmışsın oluyor. Şüphe duymak gerekiyor."

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocası 'daha dolgun ol' demişti! Reklam için soyunduKocası 'daha dolgun ol' demişti! Reklam için soyundu
Yazışmalar ortaya çıktı: "Psikolojimi bozdun Haluk abi"Yazışmalar ortaya çıktı: "Psikolojimi bozdun Haluk abi"

Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz Nevşin Mengü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.