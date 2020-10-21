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Ateşli silahla vurulan Delice Doğan tedavi altına alındı

IĞDIR HABERLERİ  | 21.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Iğdır’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Delice Doğan tedavi altına alındı.Iğdır’da bitkin halde bulduğu Delice Doğan’ı özel bir veterinere götüren Nebile Türkay isimli vatandaş burada çekilen röntgen filminde Delice Doğanın saçma ile kanadından yaralandığını öğrendi.

Ateşli silahla vurulan Delice Doğan tedavi altına alındı

Iğdır’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Delice Doğan tedavi altına alındı.
Iğdır’da bitkin halde bulduğu Delice Doğan’ı özel bir veterinere götüren Nebile Türkay isimli vatandaş burada çekilen röntgen filminde Delice Doğanın saçma ile kanadından yaralandığını öğrendi. Bir süre evinde Delice Doğan’ı misafir eden Türkay, daha sonra Delice Doğanı ( Falco subbuteo ) Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Ekipler, tedavisi ve bakımı tamamlanması için Delice Doğan’ı Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.
Burada tedavisi tamamlanacak olan Delice Doğan (Falco subbuteo ) tekrar doğal ortamına bırakılacak.

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