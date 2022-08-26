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Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı

26.08.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin kapsamı genişletildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte kimlik kartları ve silah taşıma izni ile müstafi personel tanımlarında değişiklik yapıldı. Buna göre müstafi subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar da silah taşıma izin belgesi alabilecek kişiler arasında yer aldı.

Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinden "Özellik arz eden görev yapanlar" kısmının düzenlendiği ilgili maddede ise bazı değişiklikler yapıldı.

"Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu" ibaresi "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Nükleer Düzenleme Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu" şeklinde değiştirildi.

Büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların genel müdürleri ve bu görevlerde bulunmuş olanlar ile Milli Savunma Üniversitesi rektör ve rektör yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan genel müdür yardımcıları, müstakil daire başkanları ile daire başkanları da silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri kapsamına alındı.

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