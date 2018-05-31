Athletic Bilbao Eduardo Berizzo ile sözleşme imzaladı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Athletic Bilbao, Arjantinli teknik direktör Eduardo Berizzo ile 2019 yılına kadar anlaşmaya vardı.
Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Berizzo, ünlü teknik direktör Marcelo Bielsa'nın Şili Milli Takımı'nda yardımcılığını yaparak başladığı teknik adamlık kariyerine, Estudiantes, O'Higgins, Celta Vigo ve Sevilla da devam etmişti.
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