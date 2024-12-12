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Athletic Bilbao'nun yıldızı Inaki Williams'tan Fenerbahçeli isme eleştiri! "Savunurken boşluk bırakıyor"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.12.2024 16:35
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Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, 2 gol attığı Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Williams açıklamasında Mert Müldür için "Savunurken boşluk bırakıyor" eleştirisinde bulundu.

Athletic Bilbao'nun yıldızı Inaki Williams'tan Fenerbahçeli isme eleştiri! "Savunurken boşluk bırakıyor"

Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, 2 gol attığı 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SAVUNURKEN BOŞLUK BIRAKIYOR"

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Attığı ikinci golde Mert Müldür'ün kendisini savunma şekliyle ilgili konuşan Williams, "İkinci golde teke tek kaldığımı gördüm. Bekin (Mert Müldür) savunurken boşluk bıraktığı videoları izlemiştim, sağdan gitmeye karar verdim. O pozisyondayken önüme bakmaya çalışıyorum ve şanslıydım ki top en üst köşeden içeri girdi." dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

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Üçüncü golü atmayı hedeflediğini söyleyen Williams, "Hat-trick yapamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum." sözlerini sarf etti.

Anahtar Kelimeler:
Athletic Bilbao Mert Müldür fenerbahçe
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