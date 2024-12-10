Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde'den derbi yorumu: "Fenerbahçe, hak ettiği maç oynadı!"

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında yarın saat 18.30’da Fenerbahçe’ye konuk olacak olan İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'da teknik direktör Ernesto Valverde açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE LİGİNDE DE ÇOK GÜÇLÜ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Athletic’i favori görmesinin hatırlatılması üzerine Valverde, "Çok fazla değişiklikler yaptık. Kısa zamanda çok maç oynadık. Dzeko ve En-Nesyri gibi oyuncuları var geniş kadrolara sahipler. Fenerbahçe kendi liginde de çok güçlü. Biz de o yüzden en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"ZOR BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Takımın üst üste aldığı galibiyetlerle ilgili İspanyol teknik adam şunları söyledi: "Galibiyetler sonrası güven depoluyoruz. Oynamaya devam etmelisiniz. Yarın zor bir rakibe karşı oynayacağız."

"ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMLAR"

Jose Mourinho ve sarı-lacivertli takımla ilglili görüşlerini de paylaşan Valverde, “Fenerbahçe büyük bir takım. Mourinho gibi dünya çapında bir hocaya sahipler. Madrid’de yaptıkları hala aklımda. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne kalabilirdi. O son dakikada penaltı golünü yemeselerdi. Çok kaliteli bir takım. Tadic, En-Nesyri ve Maximin gibi oyunculara sahipler. Alanlarda çok değişiklik yapabiliyorlar. Çok dikkat etmeliyiz. Yarın taraftarın da baskısıyla bir maç olacak” dedi.

"FENERBAHÇE DERBİYİ HAK ETTİ"

Hafta sonu oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili sorulan soruya Valverde, "Evet derbiyi izledim. Çok güçlü bir derbi oldu. Fenerbahçe de oldukça iyi oynadı. Derbiyi küçük detaylar belirler. Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe hak ettiği, kazanabileceği bir maç oynadı" yanıtını verdi.